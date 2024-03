MinistÃ©rio dos Transportes autoriza construÃ§Ã£o de retorno na BR-163 em Campo Grande

O Ministério dos Transportes, em conjunto com a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e a Superintendência de Infraestrutura Rodoviária, deu sinal verde para a construção de um retorno, tipo rótula alongada, na rodovia BR-163/MS, na região do Bairro Jardim Montevidéu, em Campo Grande. A rodovia está sob concessão da empresa Rodovia Sul-Matogrossense S.A. - CCR MSVIA.

A rótula será localizada no km 488+671m, na pista norte, dentro do município de Campo Grande/MS, sendo de interesse da G. G. de Lima Empreendimentos Imobiliários Ltda. Vale destacar que nas proximidades está em andamento a construção de um loteamento chamado Terras Alpha Campo Grande.

O início da obra, conforme decisão ministerial, está sujeito à prévia assinatura do Contrato de Permissão Especial de Uso - CPEU, a ser estabelecido entre a G. G. de Lima Empreendimentos Imobiliários Ltda e a Concessionária de Rodovia Sul-Matogrossense S.A. - MSVIA. Esse contrato delineará os detalhes e responsabilidades entre as partes envolvidas.

A decisão ministerial não isenta a parte interessada da necessidade de obtenção de licenciamento ambiental, bem como do cumprimento de outros requisitos perante os diversos órgãos da administração pública.

