Morador se assusta com a visita noturna de um jacaré

Sarah Chaves, com informações do Rio Brilhante em Tempo Real

Para a surpresa de Valglecir Brites, um morador de Rio Brilhante, um filhote de jacaré apareceu no quintal da sua casa na sexta-feira (17).

O animal foi capturado com o apoio da (Associação de Proteção aos Animais de Rio Brilhante (Aamar), e de acordo com a presidente da instituição, Eliza Mara, que acompanhou a captura, o próprio morador foi quem fez a soltura do animal em uma área na região do corrego Araras do município.

De acordo com Eliza, não é comum o aparecimento desse tipo de animal na cidade edois podem ser os motivos, a depredação por parte do homem de seu hábitat natural e com isso a busca por comida ou ainda o calor excessivo. A orientação da Associação é sempre manter a calma, não maltratar o animal e acionar os órgãos competentes.

