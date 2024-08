Morre, aos 102 anos, brasileiro recordista mundial de mais tempo no mesmo emprego

Morreu nesta sexta-feira (2), aos 102 anos, o gerente comercial Walter Orthmann, brasileiro que entrou para o Guinness Book como a pessoa que trabalha há mais tempo em uma única empresa.

A informação foi confirmada pela RenauxView, loja de tecidos onde Walter dedicou 86 anos de sua vida. ''A partida de Walter deixa um grande vazio em nosso cotidiano'', disse nota da empresa.

''Durante seu extenso período conosco, ele colaborou com todos os diretores que passaram pela organização, estabelecendo negócios e amizades em praticamente todos os estados do Brasil'', completa a nota.

Natural de Brusque (SC), Walter trabalhava na loja de tecidos desde janeiro de 1938, quando tinha apenas 15 anos. Ele começou como empregado de expedição, trabalhando com etiquetagens e mudou quatro vezes de cargo, e recebeu o salário em nove moedas correntes diferentes.

