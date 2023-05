Morre Arthur Salomão, um dos fundadores do CRECI-MS

Faleceu nesta quinta-feira (25), aos 83 anos de idade, Arthur Salomão, um dos fundadores do Conselho Regional de Corretores de Imóveis de Mato Grosso do Sul (CRECI-MS) e pai de Marcelo Salomão, ex-superintendente do Procon-MS.

Arthur estava batalhando desde abril uma pneumonia, e apresentou piora no quadro nas últimas semanas, não resistindo às complicações da doença e falecendo na madrugada de hoje.

Com a inscrição 08 no CRECI-MS, Arthur Salomão, natural de Campo Grande, foi um dos fundadores do órgão no Estado, nos meados de 1958.

Com uma história de vida na Capital, ele foi velado e sepultado na cidade em que construiu sua história de vida, no Cemitério Santo Antônio.

