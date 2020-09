Motorista morre após o carro capotar várias vezes e ter seu corpo arremessado para fora

Brenda Assis, com informações Porã News

Um acidente na manhã deste domingo (20) na rodovia MS-160 entre Tacuru e Sete Quedas na região de fronteira, matou o agrônomo, Flávio Eduardo Silva Maciel de 30 anos. Ele seguia pela rodovia quando perdeu o controle de direção de um veículo Tracker, saiu da estrada e capotou várias vezes.

O carro ficou destruído e Flávio foi jogado para fora do veículo. O corpo dele foi encontrado a cerca de 10 metros do Tracker. Uma equipe do hospital de Tacuru foi ao local para socorre a vítima, mas quando eles chegaram, Flávio já estava morto.

A Polícia Civil de Tacuru vai investigar as circunstâncias do acidente.

