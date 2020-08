Motorista morre em acidente após bater em carreta na BR-463

Flávio Veras, com informações do Ligados na Notícia

Uma jovem de 28 anos, identificada como Nádia Caroline Ramires Canteiro, morreu após o veículo que dirigia colidir com carreta na tarde da última terça-feira (28), na BR-463, em Ponta Porã. O Corpo de Bombeiros chegou a ir até o local, porém constaram que a vítima já havia morrido.

Conforme informações do portal Ligado na Notícia, Nádia conduzia uma pick-up, quando em trecho da rodovia bateu na carreta. O veículo em que a vítima estava, saiu da pista e capotou algumas vezes até parar na mata. O motorista do veículo de tranpórte de cargas, foi identifficado como Laércio Domingos Diotto, de 41. Ele sofreu ferimentos leves, segundo a Polícia Rodoviária Federal.

Foi acionado uma equipe do Bombeiros para realizar o socorro da vítima, mas ao chegar no local, os militares constataram que Nádia Caroline já estava morta. Polícia Civil esteve no local e investigará as causas do acidente.

Deixe seu Comentário

Leia Também