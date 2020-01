Motoristas de aplicativo criam associação para lutar por direitos

A União dos Motoristas de Aplicativos de Campo Grande (UMA) foi criada neste sábado (25) para representar o motoristas de aplicativos que têm dúvidas quanto a nova lei de regulamentação Lei Municipal 6.294, "Lei do Uber".

Cerca de 200 pessoas compõem a UMA e questionam as novas exigências das regulamentação que incliu o carro ter no máximo oito anos de utilização do carro, o que acarretaria 30% de corte no número de trabalhadores da categoria, a obrigatoriedade do exame toxicológico, que segundo eles não é feito pelos taxistas e outros.

Segundo o advogado da associação, Yves Drosghic, a entidade agora vai questionar até judicialmente as mudanças da lei se necessário.

“Ambas as profissões são praticamente iguais, por qual razão a lei tão somente reduz seus efeitos aos motoristas de aplicativos? Hoje as empresas de taxis também se utilizam de seus aplicativos para a facilidade de seus usuários adeptos, tais plataformas possuem as mesmas funcionalidades que as OTTs”, finalizou.

Os motoristas se reuniram no Sindicato dos Trabalhadores na Construção Civil e do Mobiliário de Campo Grande-MS (Sintracom-MS) .

Deixe seu Comentário

Leia Também