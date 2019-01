Motoristas tem até amanhã para quitar IPVA com desconto

O prazo para o pagamento à vista ou da primeira parcela do Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA 2019), termina nesta quinta-feira, dia 31 de janeiro. O desconto de 15% de está previsto para os motoristas que optarem pelo pagamento em parcela única.

O pagamento poderá ser feito de várias formas, no Detran, Correios, unidades do Fácil, Agências Fazendárias e diretamente em agências bancárias credenciadas de todo o estado das 8h às 16h.

De acordo com o Governo do Estado, o IPVA é a segunda fonte de arrecadação tributária do Governo do Estado, ficando atrás somente do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).

Para o parcelamento, os próximos vencimentos são nos dias 28 de fevereiro; 29 de março; 30 de abril e 31de maio

Do total arrecadado, 50% são revertidos para o município em que o veículo está registrado e 50% permanecem nos cofres públicos estaduais e são aplicados conforme o planejamento financeiro, podendo ser utilizado desde pagamento de servidores até políticas públicas como Educação, Saúde, Segurança, entre outros.

