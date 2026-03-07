Menu
MS mobiliza quartÃ©is dos Bombeiros para ajudar vÃ­timas das chuvas em Minas

A campanha arrecada colchÃµes, produtos de limpeza e itens de higiene

07 marÃ§o 2026 - 18h12Sarah Chaves
Foto: Saul SchrammFoto: Saul Schramm  

A campanha “MS por Minas” mobiliza quartéis do Corpo de Bombeiros de Mato Grosso do Sul para arrecadar donativos destinados às famílias afetadas pelas fortes chuvas que atingiram o estado de Minas Gerais. A ação faz parte de uma mobilização humanitária do Governo do Estado para ajudar pessoas que ficaram desabrigadas ou desalojadas após os desastres provocados pelas chuvas.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul (CBMMS), todas as unidades e quartéis do estado vão funcionar como pontos de arrecadação para receber as doações da população sul-mato-grossense.

Entre os produtos solicitados estão kits de dormitório, com colchões, lençóis, mantas e travesseiros; kits de limpeza, com água sanitária, desinfetante, sabão e produtos semelhantes; e kits de higiene pessoal, com itens como sabonete, creme dental, escovas de dente e papel higiênico.

Segundo os organizadores da campanha, muitas pessoas têm levado roupas para doação, mas esse tipo de item não está entre as prioridades neste momento. 

Os donativos arrecadados em Mato Grosso do Sul serão encaminhados para ajudar famílias que perderam bens e tiveram suas casas afetadas pelas chuvas, reforçando a rede de solidariedade entre os estados.

Confira onde ficam as unidades do Corpo de Bombeiros em Mato Grosso do Sul.

