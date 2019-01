Antes de tentar suicídio, mulher avisa a polícia e se joga de viaduto

Na tarde desta quarta-feira (2) por volta das 15h50 uma mulher entrou em contato com a polícia através do 190, dizendo que se jogaria do viaduto da Salgado Filho com a avenida Ernesto Geisel.

Após a ligação, a mulher não esperou nem cinco minutos e nem mesmo a chegada do Corpo de Bombeiros, e antes mesmo da primeira viatura chegar no local se atirou sobre o asfalto na Ernesto Geisel.

A via ficou interditada para o atendimento da mulher que foi socorrida e encaminhada para a Santa Casa de Campo Grande.

O JD1 Notícias entrou em contato com a assessoria do hospital, e foi informado que a mulher foi levada para a área vermelha onde aguarda a chegada de familiares e não revelou a identidade dela, pois a vítima está sem documentos. Ela está bem, sofreu apenas escoriações pelo corpo, e fará um exame de imagem para saber se tem alguma fratura. A mulher não corre risco de morte.

