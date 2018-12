Mulher tenta cometer suicídio em ponte

Na noite desta quinta-feira (27), Leonice Ferreira da Silva Martins, 39 anos foi encontrada por João Paulo Rocha Lamboia, 38 anos tentando se jogar de cima de uma ponte localizada no Jardim das Cerejeiras, em Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, João Paulo passava pelo local quando avistou Leonice na ponte, e percebeu que ela estava tentando cometer suicídio, e a segurou impedindo que ela cometesse atentasse contra a própria vida. A testemunha segurou a vítima pela mão evitando que ela caísse no rio, Leonice teve apenas algumas escoriações no ombro direito.

A polícia foi acionada e Leonice foi encaminhada para Upa da Coronel Antonino e após atendimento médico foi liberada.

