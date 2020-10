Munhoz auxilia em socorro de idoso que infartou em conveniência na Capital

O cantor Munhoz, da dupla com Mariano que participa da A Fazenda, ajudou e acompanhou o salvamento de um idoso que teve um infarto no começo da noite desta quarta-feira (28) em uma conveniência que fica localizada no Bairro Monte Castelo, em Campo Grande.

O idoso é frequentador do local. O homem passou mal enquanto já estava na calçada. Um enfermeiro que estava no local fez massagem cardíaca nele até a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Durante todo o salvamento o cantor permaneceu no local à disposição para qualquer tipo de ajuda.

O idoso foi levado para uma unidade de saúde, após ser reanimado pela equipe médica.

