Na maior crise da história, Energisa barra na Justiça perícia nos medidores

A concessionária de energia elétrica de Mato Grosso do Sul, Energisa, conseguiu liminar no Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJ-MS) para suspender a perícia em 200 medidores de consumo que seria realizado pelo departamento de engenharia da Universidade de São Paulo (USP), em São Carlo.

A perícia foi determinada pela Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), instaurada na Assembleia Legislativa para investigar suposto aumento abusivo em contas da Energisa. Após tentar acessar informações na USP para sanar dúvidas, e não obtendo retorno, a concessionária foi à Justiça no dia 18 de março e o desembargador João Maria Lós concedeu a liminar suspendendo a realização da perícia.

O presidente da CPI da Energisa, Felipe Orro, disse que o fato de a concessionária impetrar mandado de segurança deixa claro a tentativa de barrar e atrasar os trabalhos da comissão, o parlamentar recorreu da decisão. Até o momento, 97 medidores foram recolhidos para a perícia. "Após a retomada dos trabalhos [25 de maio] e a resposta judicial do nosso recurso para essa liminar concedida à concessionária, vamos precisar reorganizar o cronograma de retirada dos demais relógios”, disse.

Em nota, a Energisa disse que não se opõe a investigação, “mas que algumas informações são estritamente necessárias para que o processo tenha valor técnico e legal e discorda da forma como a perícia dos medidores seria conduzida”.

