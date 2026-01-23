Nascidos em 2008 já podem fazer o alistamento militar; para mulheres, é opcional

O alistamento militar para brasileiros e brasileiras nascidos em 2008 já está aberto e é voltado ao Serviço Militar Inicial de 2027. Para os jovens do sexo masculino, o alistamento é obrigatório. Para as jovens do sexo feminino, a participação é voluntária.

O cadastro pode ser feito pela internet, no site alistamento.eb.mil.br, ou presencialmente em uma das Juntas de Serviço Militar espalhadas pelo país. Todo o processo é gerenciado pelo Ministério da Defesa.

O alistamento é gratuito até o dia 30 de junho de 2026. Após esse prazo, quem não se alistar estará sujeito ao pagamento de multa por atraso. Depois de concluído o cadastro, os jovens passam por quatro etapas: Seleção Geral, Designação, Seleção Complementar e Incorporação.

Na fase de Seleção Geral, os alistados são avaliados quanto ao vigor físico, capacidade analítica e aspectos culturais, psicológicos e morais. É nesse momento que o convocado pode indicar preferência para servir na Marinha, no Exército ou na Força Aérea. A escolha final, no entanto, depende das aptidões identificadas e dos critérios utilizados para o preenchimento das vagas.

Em relação ao Serviço Militar Inicial Feminino, o ano de 2025 marcou a primeira vez que mulheres puderam se alistar de forma voluntária no Brasil. Na ocasião, foram ofertadas 1.465 vagas nas Forças Armadas, com previsão de ampliação gradual nos próximos anos. Atualmente, as mulheres representam cerca de 10% do efetivo das Forças Armadas, o que corresponde a aproximadamente 37 mil militares.

Apesar de o alistamento feminino ser voluntário, após a incorporação o serviço passa a ser obrigatório. As mulheres incorporadas devem permanecer no serviço militar por, no mínimo, 12 meses, ficando sujeitas à mesma legislação aplicada aos homens durante o período de serviço.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também