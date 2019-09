Nelsinho levará fake news contra Marquinhos e David para investigação em CPMI

O senador Nelsinho Trad (PSD), disse nesta quinta-feira (26) que levará à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) das Fake News, as denúncias que o prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad (PSD), e o deputado estadual, Coronel David (PSL), fizeram após serem alvos dos crimes virtuais.

Membro titular do colegiado, Nelsinho disse ao JD1 Notícias que a pauta da semana que vem será divulgada nesta sexta-feira (27). “Ainda não tem data marcado [o debate], mas provavelmente vai acontecer na terça-feira (1º)”, afirmou.

Marquinhos e Coronel David foram vítimas de crimes praticados pelos meios eletrônicos. O prefeito foi alvo de notícias falsas, conhecidas como fake news, originadas dos Estados Unidos, que traz na chamada que Marquinhos é investigado pela Polícia Federal por repasses milionários a JBS. O prefeito já procurou a PF que agora investiga a origem dos compartilhamentos. Confira o print da notícia compartilhada:





Já o deputado Coronel David, além de ter sido alvo de uma série de compartilhamentos com afinco de denegrir sua imagem política, teve a conta do whatsapp invadida por hackers que usaram seu aplicativo de mensagens.

Ao JD1, David disse que já procurou a polícia e a investigação revelará quem invadiu seu celular. “Há muitas coincidências, inclusive o vídeo que estavam compartilhando é o mesmo postado no meu whatsapp pelo invasor. Soube que o Bruno Gomides, recebeu orientação de alguém do PSL aqui de Campo Grande para gravar o vídeo. Não vou acusar ninguém, o autor da invasão ao meu celular será descoberto com o trabalho da polícia”, afirmou. Assista o vídeo compartilhado:

