Hackers invadem celular do Coronel David e compartilham fake news

O deputado estadual Coronel David (PSL), teve o aparelho celular invadido por hackers na noite de terça-feira (24). De acordo com informações da assessoria, o objetivo dos criminosos era denegrir a imagem do parlamentar.

O alvo dos hackers foi o aplicativo de mensagens Whatsapp. Com posse do aplicativo, os criminosos começaram a disparar mensagens e compartilhar no stories, inverdades relacionadas ao Partido Trabalhista (PT) e ao parlamentar.

Coronel David está, neste momento, na Polícia Federal comunicando o fato às autoridades. Ainda não há informações sobre o que havia nas mensagens compartilhadas.

