Ninguém acerta e Mega-Sena acumula em R$ 8,5 milhões

Aconteceu na noite deste sábado (4) o sorteio do concurso 2.811 da Mega-Sena, o primeiro da loteria em 2025, e nenhuma aposta acertou as seis dezenas sorteadas, com o prêmio acumulando em R$ 8,5 milhões.

Foram sorteados os números 08 - 27 - 36 - 37 - 39 – 45.

Apesar de ninguém ter acertado os seis números, 24 apostas acertaram cinco números, levando R$ 85.719,03 cada. Outras 2.225 apostas acertaram quatro número, com cada uma levando R$ 1.320,87.

O próximo sorteio da Mega-Sena acontece na terça-feira (7).

