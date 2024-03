NinguÃ©m acerta e prÃªmio da Mega-Sena sobe para R$ 7,5 milhÃµes

Geral Faustão está se recuperando "dentro do esperado", diz filho do apresentador

O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 5.

O próximo sorteio da Mega será realizado na sábado (9). As apostas podem ser feitas até as 18h (horário de MS) nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet.

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2697 da Mega-Sena, fazendo o prêmio subir e acumular em R$ 7,5 milhões. Os números foram sorteados durante a noite de quinta-feira (7).