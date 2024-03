A Finlândia é a 1º colocada no Relatório Mundial de Felicidade divulgado nesta quarte-feira (20), Dia Internacional da Felicidade. Para determinar a felicidade de um país, é medido o suporte social, renda, saúde, liberdade, generosidade e ausência de corrupção.

O diretor do Centro de Pesquisa de Bem-Estar da Universidade de Oxford e editor do Relatório Mundial de Felicidade, Emmanuel De Neve, o Produto Interno Bruto (PIB), distribuição de riqueza, estabilidade psicológica e vida saudável contribuem para a formação do ranking.

É o sétimo ano consecutivo que a Finlândia lidera o ranking, seguida pela Dinamarca e a Islândia. O Brasil ficou na 44º colocação.

A Noruega, Suécia, Alemanha, França, Reino Unido e Espanha são os países onde os idosos são mais felizes que os jovens. Já em Portugal e Grécia é ao contrário.

Na América do Norte, a felicidade de pessoas entre 15 e 24 anos caiu drasticamente. Enquanto que na Europa Central e Oriental, registrou aumento.

O Afeganistão e o Líbano seguem como os países mais infelizes do mundo.

Top 10 países mais felizes:

1 - Finlândia

2 - Dinamarca

3 - Islândia

4 - Suécia

5 - Israel

6 - Holanda

7 - Noruega

8 - Luxemburgo

9 - Suíça

10 - Austrália

