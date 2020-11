Nota MS Premiada realiza o penúltimo sorteio do ano no sábado

O penúltimo sorteio do ano da Nota MS Premiada acontece neste sábado (28), com as dezenas sorteadas na Mega-Sena.

Os ganhadores serão consumidores que pediram o CPF na nota em compras feitas ao longo de outubro em estabelecimentos de todo Mato Grosso do Sul. A participação nos sorteios é automática. Até o momento foram mais de 3 mil ganhadores, moradores de diversos municípios do Estado.

Esses consumidores concorrerem a um prêmio total de R$ 300 mil. Desse valor, R$ 100 mil é dividido entre aqueles que acertam seis dezenas e R$ 200 mil entre os que fazem a quina.

Para saber se foi um dos contemplados basta entrar no site www.notamspremiada.ms.gov.br e digitar o número do CPF. Depois do sorteio, os ganhadores precisam fazer um cadastro, também disponível no portal. É a validação dele que determina o pagamento, que acontece nos dias 5 e 20 de cada mês.

O recomendado é que o consumidor realize o cadastro o mais rápido possível, assim que tiver conhecimento do sorteio.

Vale lembrar que caso dia 5 ou 20 do mês não caiam em dia útil, o pagamento acontecerá no dia útil imediato. O prazo de efetivação após o remetimento é de 3 dias úteis.

