Nove pessoas são resgatadas com vida após desabamento de edifício

Um prédio residencial desabou na manhã desta terça-feira (15) no Bairro Dionísio Torres, área nobre de Fortaleza. Ao menos nove pessoas foram resgatadas com vida após o desabamento, ainda não está claro se todas elas estavam dentro do edifício ou nos arredores.

Um boletim divulgado pelo Corpo de Bombeiros às 15h11 listou: um morto e nove pessoas resgatadas com vida, quatro deles já identificados por familiares, e dez desaparecidos.

As ruas no entorno do edifício foram bloqueadas O prédio ficava no cruzamento na Rua Tibúrcio Cavalcante com Rua Tomás Acioli.

Testemunhas relatam que viram moradores dentro do edifício Andréa no momento do desabamento. Logo após a construção ruir, pessoas foram vistas correndo para longe do condomínio.

Uma ex-moradora do prédio contou que a construção tem mais de 40 anos e passava por reforma. A estrutura tinha sete andares e dois apartamentos por andar, segundo ela.

Bombeiros afirmaram ter recebido ligações de pessoas sob os escombros. O trabalho de resgate foi iniciado com base nas informações repassadas por familiares. Cães farejadores foram levados ao local para ajudar nas buscas por vítimas.

Ao menos 11 ambulâncias do Samu e quatro dos bombeiros foram para o local. Policiais militares, agentes de trânsito e equipes da Defesa Civil também acompanharam o resgate. Um helicóptero da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer) foi disponibilizado para auxiliar no transporte de pessoas feridas.

