Número de mortos em acidente de trânsito cai 80% na capital

O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran), divulgou nesta quarta-feira (2), que o número de acidentes registrados no primeiro trimestre deste ano na Capital sofreu uma queda de 34% comparando com o mesmo período do ano anterior.

Conforme dados do Gabinete de Gestão Integrada de Trânsito (GGIT), no primeiro semestre do ano passado, o número de acidentes alcançou a marca dos 3.294 acidentes de trânsito em Campo Grande, este ano foram apenas 2.163.

Apenas em março, o número de mortos teve uma redução de 80% na capital, passando de dez mortes no ano passado para apenas duas neste ano. O número de acidentes com vítimas computados no mês de março caiu 25,8% passando de 1.222 no ano passado para 906 neste ano.

De acordo com o diretor-presidente do Detran-MS, Rudel Trindade, a queda no número se deve ao momento atípico pelo qual estamos passando em função da pandemia do Coronovírus. “Claro que é um número bastante representativo para nós, embora seja reflexo de um momento delicado com a propagação desse vírus, que vem assombrando o mundo inteiro. No entanto, creio que seja também um momento de muita reflexão para todos nós, principalmente enquanto condutores”, afirmou.

