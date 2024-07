O fim de uma era: Primeiras notas de real vão parar de circular

O Banco Central (BC) orientou, por meio de uma instrução normativa publicada na quarta-feira (10), que as cédulas da primeira família do real, lançadas em 1994, sejam retiras pelos bancos e substituídas por notas da segunda família, que começaram a circular em 2010.

As notas que compõe a primeira família são as de R$ 1, R$ 5, R$ 10, R$ 50 e R$ 100, incluindo a cédula comemorativa de R$ 10 alusiva aos 500 Anos do Descobrimento do Brasil, não são mais produzidas, mas ainda são aceitas em todo o território nacional.

Essas notas começaram a circular junto do Plano Real, que completou 30 anos em 1° de julho. “Considerando o tempo de vida útil destas cédulas, é de se supor que suas condições físicas não estejam adequadas à circulação”, disse o BC na nota.

Apesar da decisão do BC, de retirar essas notas da primeira família de circulação, elas continuam válidas em todo o Brasil, e podem continuar sendo usadas em pagamentos e recebimentos.

“Importante salientar que essas notas permanecem com o seu poder de compra, e a população pode continuar utilizando-as normalmente nas suas transações diárias, tanto para pagamentos como recebimentos”, enfatizou o documento.

Ainda não se tem prazo para a retirada de circulação de notas da primeira família.

