OAB/MS - Mansour e sua equipe tomam posse nesta quinta

A solenidade de posse do presidente reeleito Mansour Elias Karmouche, demais membros da Direção e Conselheiros da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional de Mato Grosso do Sul (OAB/MS), para a gestão do triênio 2019|2021, acontece amanhã quarta-feira (24).

O Presidente do Conselho Federal Claudio Pacheco Prates Lamachia prestigiará a posse dos representantes sul-mato-grossenses.

A cerimônia começa às 18h30 no Auditório Manoel de Barros, no Centro de Convenções Rubens Gil de Camilo, em Campo Grande.

Confira os nomes dos advogados que tomarão posse na nova gestão:

