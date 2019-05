OAB-MS pode ter programa na TVE Cultura

A Ordem dos Advogados do Brasil-Seccional de Mato Grosso do Sul (OAB-MS) e a Fundação Luiz Chagas de Rádio e TV Educativa de Mato Grosso do Sul (Fertel) discutem a retomada de parceria para levar informações da entidade representativa da advocacia estadual à sociedade sul-mato-grossense, por meio da TVE Cultura.



O presidente da Ordem no estado, Mansour Elias Karmouche, recebeu o diretor-presidente da fundação, Bosco Martins, para discutir detalhes do que poderá resultar em um acordo de cooperação mútua entre as instituições. “A difusão dos trabalhos da OAB de Mato Grosso do Sul para conhecimento da sociedade é uma ferramenta essencial para que esta saiba que pode contar conosco como representantes legítimos em diversas de suas demandas”, afirmou Mansour.



Pelo acordo, a TVE Cultura forneceria espaço em sua grade de programação para que a OAB-MS exibisse um programa – também a ser produzido em parceria com a emissora pública – no qual seriam destacadas ações da instituição, dicas à população sobre o direito, a justiça e outras prestações de serviços. “Temos total interesse em abrir a Fertel para as instituições que muito trabalham e contribuem para a sociedade sul-mato-grossense e, obviamente, a OAB-MS tem esse perfil”, afirmou Bosco Martins.

Deixe seu Comentário

Leia Também