Óleo chega à praia no Rio de Janeiro

A força-tarefa da Marinha detectou, aproximadamente, 300 gramas de óleo, nessa sexta-feira (22), em São João da Barra, região norte do estado do Rio de Janeiro.

Os fragmentos foram encontrados na praia de Grussaí por agentes que acompanham o desastre ambiental.

De acordo com a investigação, já realizada, o óleo encontrado é do mesmo material que vazou no litoral do nordeste.

Toda a praia foi vistoriada pelo grupo de militares e foram convocados servidores do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) para auxiliar nas vistorias.

