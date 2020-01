Onça-pintada é encontrada morta em Mato Grosso do Sul

Jônathas Padilha, com informações do G1

Saiba Mais Geral Onça é flagrada em rodovia e assusta motociclista

Uma onça-pintada foi encontrada boiando morta nesse domingo (5) na Serra do Amolar, área de conservação do pantanal do estado, a 140 quilômetros de Corumbá.

O animal era monitorado pelo Instituto do Homem Pantaneiro e nesta terça-feira (7) técnicos do Instituto e policiais ambientais foram até o local para pegar mais detalhes sobre o animal, como idade, sexo e as possíveis causas da morte.

As onças que habitam na área de conservação do Amolar são monitoradas por especialistas desde 2015 por armadilhas fotográficas.

Sérgio Barreto, biólogo da instituição, disse que a morte vai impactar negativamente a área. "O impacto é muito negativo para a região. As pessoas têm que entender que esse animal vivo tem valor agregado muito maior do que a gente simplesmente executar um animal desses", resumiu.

Saiba Mais Geral Onça é flagrada em rodovia e assusta motociclista

Deixe seu Comentário

Leia Também