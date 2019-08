Onça é flagrada em rodovia e assusta motociclista

Sarah Chaves, com informações do O Pantaneiro

O motociclista Jefferson Siqueira de Melo, 30 anos, se deparou com uma onça-pintada atravessando a rodovia enquanto seguia em direção a Nioaque, na noite da última quarta-feira (31), na BR-060.



Jefferson fala que estava quase chegando ao destino quando foi surpreendido "Sai de Campo Grande e Já estava quase chegando em Nioaque, nas imediações da Aproban quando percebi que ela atravessava a estrada", afirmou.

O registro foi feito de maneira rápida, conforme mostra a imagem feita com um aparelho celular. Para o motociclista, a onça só atravessou a pista por ter se sentido ameaçada. "Eu acredito que ela tenha descido da serra, fugindo das queimadas", analisou Jefferson.



Apesar do susto que causou ao motociclista, o animal seguiu seu caminho após atravessar a rodovia.

Por causa da falta de chuvas recorrentes nesta época do ano e também devido a pessoas que ateiam fogo na mata, a região Sudoeste de Mato Grosso do Sul tem sofrido com as queimadas constantes, o que acarreta na destruição da vegetação nativa local e ainda prejudica a integridade dos animais silvestres.



De acordo com os dados do Corpo de Bombeiros, de 1º de janeiro até 21 de agosto de 2019, foram 167 ocorrências atendidas, em todo o Estado, envolvendo incêndios às margens de rodovias estaduais e federais.

