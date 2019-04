ONG fica sem atendimento nesta quarta depois de enchente

O Centro de Integração da Criança e do Adolescente (Cica), do bairro Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, suspendeu nesta quarta-feira (24) os atendimentos às crianças e adolescentes após os prejuízos causados pela chuva da tarde de terça-feira (23).

A Organização Não Governamental (ONG), que atende cerca de 200 alunos da região, teve suas dependências invadidas pela água. Segundo a orientadora social, Maisa Mello, é a segunda vez neste ano que a ONG sofre com enchente, mas, na dimensão que foi ontem, é a primeira. No momento da chuva, alguns alunos estavam no projeto e foram removidos para uma parte mais alta.

Nesta manhã, funcionários, voluntários e pais de alunos ajudam na limpeza do local. Maísa informou que ainda não há como contabilizar a totalidade do que foi perdido, mas adiantou que materiais pedagógicos, documentações e dois computadores foram atingidos pela água.

A orientadora garante que na quinta-feira (25), o atendimento aos alunos já será retomado. Alguns parceiros do projeto já ajudam na recomposição de materiais perdidos, para que o atendimento continue.

