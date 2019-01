Onix diz a Marun que não haverá “desnomeação”

O ex-ministro da Secretaria de Governo da Presidência da República, Carlos Marun, disse nesta quarta-feira (2) que recebeu ligação do ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lonrezoni, informando que não vai reverter sua nomeação para o conselho da Itaipu Binacional.

Em nota, o Marun disse que estará na função de conselheiro "com o mesmo empenho que dedicou todas as funções que exerceu". A decisão do presidente Bolsonaro, se confirmada, é justa e beneficia os interesses de Mato Grosso do Sul, já que Itaipu através de convênio firmado entre o ex-presidente Michel Temer e o presidente paraguaio Mario Abdo, financiará a construção da ponte em Porto Murtinho.

A presença de Marun no conselho de Itaipu poderá ser um apoio importante que a obra aconteça em ritmo normal, sem lentidão.

Deixe seu Comentário

Leia Também