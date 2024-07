Operação do Pantanal monitora região do Marancangalhas

As equipes de combate às chamas no Pantanal sul-mato-grossense, que conta com Corpo de Bombeiros Militar, Força Nacional, ICMBio e agentes do Ibama, finalizaram a extinção do incêndio na região de Maracangalha, mas monitoram a área que tem pontos de fumaça.

A região que passou por rescaldo é monitorada por possuir pontos quentes compostos por material lenhoso dentro da área queimada, no entanto, não apresenta foco ativo há mais de u dia.

Outro ponto de fumaça fica na região do Morro do Urucum que teve combates nas encostas. No local foi feito aceiro e rescaldo.

De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, mesmo em condições favoráveis, a vigilância deve ser mantida, pois mudanças rápidas no tempo e temperatura podem alterar o cenário e impactar as operações.

No entanto, mesmo com a umidade relativa do ar em 37% na região nas últimas 24h, situação climática ainda não é "crítica".

Segundo dados do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), os focos de calor tiveram aumento de 38,7% em relação ao mesmo período de 2020, quando foram 2.235 registros.

