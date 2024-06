Operação para 'limpar' postes de energia identifica 15 operadoras clandestinas no Centro

Saiba Mais Geral Energisa e Sejusp irão 'limpar' fios clandestinos da rede elétrica

Começou nesta semana a operação da Energisa, em conjunto com forças de segurança empregadas pela Secretária de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), para a retirada de fios clandestinos dos postes de luz e apenas na noite de ontem (26), em ação na área central, mais de 4 mil metros de fiação foram retiradas

A ação visa combater instalações irregulares e clandestinas de empresas que cobram pelo serviço prestado aos clientes fora das regras impostas pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel)/Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

De acordo com o relatório da Polícia Civil, lido pelo deputado paulo Duarte na sessão desta quinta-feira (27), na Assembleia Legislativa de MS, a ação percorreu as ruas Rui Barbosa, Joaquim Murtinho e Afonso Pena, no qual pelo menos 15 operadoras clandestinas foram identificadas. “Significa que nós estamos vivendo em MS efetivamente, uma verdadeira terra sem lei. Cada um instala o que bem entende, não tem autorização, faz de qualquer maneira, é uma espécie de furto, porque quem está regular, está pagando por essas empresas que estão atuando de forma clandestina”, expressou o deputado.

O parlamentar destacou que as atividades dessas empresas, gera riscos à população, uma vez que eles não identificam os fios e muitas vezes os deixam jogados nas vias. A concessionária esclarece que os postes podem ser compartilhados entre a concessionária, empresas de telefonia e de internet, porém, é necessário firmar contrato com a distribuidora para operar o serviço.



Atualmente a Energisa possui 164 empresas cadastradas em Mato Grosso do Sul, com as clandestinas, o número chega a quase 300.

As empresas cadastradas, que já tinham sido notificadas anteriormente, foram advertidas novamente e terão prazo de 30 dias a contar de hoje para tomar as providências necessárias. Já aquelas que não estão autorizadas a fazer o uso compartilhado de postes de energia responderão pela ilegalidade junto à Polícia Civil.

De acordo com o diretor Técnico Comercial da Energisa, Paulo Roberto dos Santos. "Só em Campo Grande, mais de 2 mil pontos irregulares ja foram mapeados". A fiscalização vai continuar em outras cidades sob atuação da concessionária.

Após a presentação dos números da ação da última noite na Assembleia, o deputado Roberto Hashioka reiterou o pedido para que as empresas regulares retirem os fios e cabos após o serviço. Em caso de cabos rompidos caídos ao chão, entre em contato com a Energisa pelo 0800 722 7272 ou com o Corpo de Bombeiros.

Energisa e Sejusp irão 'limpar' fios clandestinos da rede elétrica

