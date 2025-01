Padre Fábio de Melo desabafa sobre depressão: 'Um ser melancólico que adoece'

O Padre Fábio de Melo revelou recentemente que voltou a enfrentar a depressão. Em um discurso emocionado, ele compartilhou a intensidade de seu sofrimento. "Ao longo dessas duas últimas semanas, a depressão tomou conta de mim de novo. Eu só tenho um pensamento nessa vida: a vontade de deixar de viver", disse.

Além do desabafo público, o padre usou as suas redes sociais para detalhar a sua luta. Em um vídeo publicado no Instagram, ele relembrou os sinais da doença desde a infância.

"Foi à beira do abismo que eu sempre andei, desde menino. Tudo em excesso, alegria demais, tristeza demais, amor demais, ódio demais. No avesso de toda alma que hospeda a melancolia, eram muitas loucuras, muitos delírios", afirmou.

Fábio de Melo também abordou como suas emoções já foram vistas como exageradas por outras pessoas. "Já me acusaram de ser muito emocionado, falaram como se fosse um defeito, mas eu sei que não é quem conduz a minha alma pela mão, são elas, as emoções. Desta particularidade nascem minhas riquezas, mas também os meus limites", explicou.

O sacerdote concluiu a sua mensagem destacando como a depressão influencia a sua percepção da vida. "Minha alma sob sombra tem o hábito de viver nas alegrias conscientes de que elas estão terminando. Sim, antes mesmo que se findem, eu já estou chorando de saudade delas. Quando vem a tristeza, eu sou invadido pela convicção de que será definitiva. Este sou eu, um ser melancólico que, de vez em quando, adoece de tanta tristeza".

A revelação do padre gerou grande comoção entre seus seguidores, que encheram as redes sociais com mensagens de apoio e solidariedade.

