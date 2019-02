Paixão por cavalos une empresários em projeto inovador em Três Lagoas

A sociedade entre Fernando Varoni Martins, 35 anos, e César Augusto de Freitas Buranello, 23 anos, que deu origem a empresa Villa Real Leilões tem apenas sete meses, mas a ligação entre eles começou há cerca de seis anos, por uma paixão em comum: cavalos, em especial a raça Quarto de Milha que se destaca pela rapidez em correr distâncias curtas. O nome da raça surgiu devido a capacidade dos cavalos se distanciarem de outros em corridas de um quarto de milha ou até menos.

César Buranello, Engenheiro Agrônomo e proprietário do Haras SRB teve seu primeiro contato com cavalos ainda na infância. “Meu pai é proprietário de um sítio em Penápolis-SP, sempre tivemos animais e com o passar do tempo fui adquirindo essa paixão dele para mim”, conta. Aos 15 anos, ele já tomava a frente dos negócios da família, negociando e fazendo investimentos com fazendeiros e pecuaristas da região. Em uma de suas vendas o jovem se desfez do potro Doc Objetivo SRB, apelidado carinhosamente de "Vai-Vai", que mais tarde viria a se tornar propriedade de Fernando Varoni, seu futuro sócio.

Fernando Varoni é natural de Araçatuba, mas reside em Três Lagoas desde 1992, engenheiro civil, pecuarista e profissional da modalidade Team Roping - Laço em Dupla, na qual acumula diversos títulos e prêmios, inclusive internacionais. O bom desempenho de "Vai-Vai" nas competições com Varoni foi considerada uma parceria de sucesso e virou lenda para os apaixonados da área, fazendo com que a história chegasse aos ouvidos de César.

Curioso para conhecer o atual dono de seu antigo cavalo, César entrou em contato pelo telefone para saber detalhes. “O Fernando participaria de uma competição na região e prontamente se propôs a me receber”, lembra ele. A sintonia entre os dois surgiu quase de imediato, se transformando em uma grande amizade e atualmente na parceria que deu origem a empresa Villa Real Leilões.

Villa Real Leilões

Um leilão online é exatamente como um leilão presencial, só que realizado pela internet. Ele segue as mesmas estruturas e regras de um leilão comum, mas dá aos interessados a possibilidade de realizar lances pela web, sem a necessidade que o indivíduo tenha que deslocar-se para outras localidades, marcado pela facilidade de compra, interação, acompanhamento ao vivo e assessoramento em tempo integral, oferecido pela equipe Villa Real, que é a primeira empresa do setor na cidade a disponibilizar este serviço.

“Nossa marca é aproximar a relação vendedor-comprador, já que grande parte de nosso público não teria os contatos necessários para a venda e nem um meio próprio de divulgação de suas criações, em se tratando do comprador, oferecemos a ficha completa do animal, bem como fotos e vídeos que são feitos por fotógrafos profissionais do ramo e atendem a empresa por todo Brasil”, acrescentou Varoni.

O processo de seleção para os leilões são realizados pelos próprios sócios, que visitam as áreas e ranchos selecionando e acompanhando de perto o histórico e condição de saúde do referido animal. Assim que definidos e geridos os contratos de compromisso dá-se início a fase online, que dura em média de 4 a 7 dias, por meio do site oficial Villa Real Leilões, sendo divulgados em todas as outras redes sociais: Facebook, Instagram, Whatsapp e e-mail. O primeiro leilão de 2019 está marcado para 14 a 19 de fevereiro, denominado Villa Mix Sale.

