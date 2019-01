Papa pede que nenhum caso de abuso contra criança seja encoberto

Da redação com Agência Brasil

Um pedido do Papa Francisco aos bispos de todos os países, que vão participar do encontro “A proteção dos menores na Igreja”, de 21 a 24 de fevereiro, em Roma, é que não tolerem abusos contra crianças.

"Nenhum caso deve ser encoberto ou sepultado”, diz o Papa. A reação ocorre no momento que vem à tona uma série de denúncias de assédio, abusos e violência sexual cometido por religiosos contra meninos e meninas.

"Para o Papa Francisco, é essencial que, quando os bispos retornem a seus países, estejam cientes das regras a serem aplicadas e cumpram as medidas necessárias para evitar abusos, proteger as vítimas e que nenhum caso seja escondido ou enterrado ", disse o porta-voz do Váticano Alessandro Gisotti.

Gisotti ressaltou que há 15 anos a Igreja Católica Apostólica Romana responde às denúncias que são encaminhadas e envolvem religiosos. Segundo ele, o encontro de fevereiro será “uma jornada dolorosa”.

