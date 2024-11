Papai Noel dos Correios: Campanha de Natal espera arrecadar mais de 10 mil cartas em MS

A campanha "Papai Noel dos Correios", lançada no início de novembro, está completando 35 anos em 2024. A ação, promovida pelos Correios, visa realizar os sonhos de milhares de crianças em situação de vulnerabilidade social, permitindo que empresas e cidadãos tornem padrinhos de cartinhas com pedidos de presentes.

Neste ano, a expectativa é que mais de 10 mil cartas sejam assinadas em Mato Grosso do Sul até o dia 13 de dezembro, com a entrega dos presentes a 50 instituições sociais.

O Shopping Campo Grande, parceiro da campanha desde 2022, é um dos locais onde as pessoas participam. As cartinhas disponíveis estão em uma mesa, em meio à decoração natalina do shopping, onde os padrinhos podem escolher um pedido.

Em 2023, o Shopping ajudou a realizar os sonhos de mais de mil crianças em Campo Grande. Além do estabelecimento comercial, outros pontos de arrecadação de presentes incluem as agências dos Correios e as 10 lojas do Forte Atacadista em Campo Grande.

Ao longo dos anos, a campanha "Papai Noel dos Correios" já atendeu mais de 6 milhões de crianças em todo o Brasil, proporcionando momentos

A gerente de Marketing do Shopping Campo Grande, Gabriella Alves, destaca que a ação não é apenas sobre a entrega de presentes, mas também sobre o impacto social positivo que gera, multiplicando a alegria e a esperança em cada criança atendida.

