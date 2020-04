Para Riedel, isolamento ruim em MS é "preocupante"

O secretário de Governo e Gestão Estratégica de MS, Eduardo Riedel durante atualização dos casos de coronavírus no Mato Grosso do Sul na quarta-feira (8), ressaltou a importância de ficar em casa, já que a população do Estado está entre as piores na adoção de isolamento social.

Riedel mostrou os dados de isolamento no Brasil, onde Distrito federal, Ceará, Goiás e Pernambuco despontam com os melhores índices, de isolamento com números acima dos 54,1% que é a média nacional.

Já Mato Grosso do Sul, aparece com isolamento abaixo da média nacional com 47,7% , ficando em 26º lugar como Estado com o pior índice, atrás do Mato Grosso com 49,5%, e Rondônia com 49,1%. Tocantins ocupa o lugar com o pior índice de isolamento da popolação com 46,5%.

“Mato Grosso do Sul tem um convênio específico com uma Startup que mede o isolamento especificamente nos municípios e nos bairros. É importante que a gente perceba que o isolamento é fundamental e que no Estado esse índice não está bom. Nessa última semana o índice subiu bastante e isso é preocupante no ponto de vista da pandemia”, declarou o secretário.

