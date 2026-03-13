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Parque TecnolÃ³gico de Ponta PorÃ£ Ã© inaugurado com foco em inovaÃ§Ã£o e geraÃ§Ã£o de emprego

O PTIn e o CeimPP vÃ£o integrar empresas, universidades e startups, fortalecendo a indÃºstria do conhecimento e atraindo investimentos para Mato Grosso do Sul

13 marÃ§o 2026 - 17h11Taynara Menezes

O governador Eduardo Riedel participou nesta sexta-feira (13) da inauguração do Parque Tecnológico Internacional de Ponta Porã (PTIn) e do Centro Internacional de Inovação e Empreendedorismo (CeimPP). Os novos espaços foram criados para reunir ciência, inovação e negócios, incentivando a troca de experiências entre empresas, pesquisadores e empreendedores.

O objetivo é fortalecer a chamada “indústria do conhecimento” nos setores industrial, agrícola e de serviços da região. Com 1,6 mil metros quadrados e localização estratégica na faixa de fronteira com o Paraguai, o parque receberá projetos voltados à inclusão social, geração de emprego e renda, e desenvolvimento tecnológico.

O governo estadual investiu R$ 1,7 milhão no projeto, por meio de convênio entre a Fundect e a Prefeitura de Ponta Porã, e outros recursos virão do governo federal e de emendas parlamentares.

“Este equipamento é nosso, de Mato Grosso do Sul, de Ponta Porã, Pedro Juan e Paraguai. Inovação e tecnologia em parceria com o setor privado vão promover transformação social e desenvolvimento”, afirmou o governador.

O prefeito Eduardo Campos destacou que o espaço é fruto de grandes parcerias e representa “uma das maiores sementes para o futuro”. Já a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, ressaltou que a obra projeta o estado para o futuro, com foco em educação, ciência, tecnologia e inovação.

O PTIn e o CeimPP devem impulsionar startups, novos negócios e investimentos, consolidando Mato Grosso do Sul como polo de inovação internacional.

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