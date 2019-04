Passageiro morre após taxi capotar na MS-473

Valdeque Paulino dos Santos, 67 anos, morreu no domingo (14), após um taxi capotar na rodovia MS-473, em Nova Andradina-MS.

De acordo com informações do site Nova News o veículo com placa de Taquarussu-MS seguia sentido Nova Andradina e tinha como passageiro a vítima fatal e outras duas mulheres que não tiveram o nome divulgados. Por motivos ainda desconhecidos, o condutor perdeu o controle do veículo e capotou.

Informações apontam que Valdeque estava sem cinto de segurança e foi lançado para fora do veículo. As duas mulheres e o motoristas ficaram feridos e foram encaminhados para uma unidade de saúde de Nova Andradina.

A Polícia Civil investiga as causas do acidente.

