Mulher ingere soda cáustica e morre 20 dias depois

Lucilene Martins Gomes, 51 anos, morreu na madrugada desta sexta-feira (12), após ingerir soda cáustica e permanecer durante 20 dias internada no hospital da Vida, em Dourados.

De acordo com informações do site Itaporã News, a vítima, que tinha sintomas de depressão, foi encontrada no dia 22 de março, passando muito mal em uma das vias do centro de Itaporã.

Uma equipe da Polícia Militar foi avisada por populares que havia uma mulher se debatendo no calçadão municipal. Os policiais encontraram Lucilene com a boca espumando e com ânsia de vômito, ela estava com uma garrafa de soda cáustica ao lado.

O socorro foi acionado e a vítima foi encaminhada ao hospital, onde permaneceu internada até a morte na madrugada de hoje.

