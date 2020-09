Pastor Mauro terá cortejo fúnebre e enterro só para a família

O pastor Mauro Clementino, vítima fatal do novo coronavírus na manhã desta quarta-feira (23), terá cortejo fúnebre marcado para as 15h45min na avenida Filinto Miller, próximo ao Centro de Controle de Zoonoses, em Campo Grande.

De acordo com nota divulgada para membros da igreja, quem quiser participar da última homenagem ao pastor deverá respeitar recomendações de permanecer dentro do veículo. No sepultamento, que será realizado no Cemitério Memorial Park, não será permitida a entrada de pessoas que não sejam da família. Além disso, haverá um culto de Ação de Graças pela vida do líder religioso, que terão data e horário ainda definido.

Presidente da Terceira Igreja Batista de Campo Grande, o pastor Mauro perdeu a luta contra o coronavírus na madrugada desta quarta-feira (23). Ele estava internado no Hospital Unimed da capital onde, nos últimos dias, apresentou piora no seu estado de saúde e precisou ser intubado. As redes sociais se encheram de homenagens de amigos, familiares e fieis que admiravam o trabalho de Mauro Clementino.

