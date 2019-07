PDV pode custar R$ 9 milhões ao estado

Joilson Francelino, com informações da assessoria

A Comissão de Avaliação do Plano de Desligamento Voluntário (PDV) divulgou nesta segunda-feira (22) dados dos 161 pedidos contabilizados pela Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização (SAD).

De acordo com o relatório, o montante correspondente aos pedidos é de R$ 9.094.340,96. Os números incluem o valor do incentivo financeiro do PDV e os doze meses de contribuição patronal do Plano de Saúde da Cassems. Quanto à lotação dos servidores, o número maior de pedidos é da Secretaria de Estado da Educação (SED), seguida pela Fundação de Serviços de Saúde (FUNSAU), Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast) e Secretaria de Estado de Saúde (SES).

O secretário Roberto Hashioka desataca que o número de pedidos está dentro do esperado. “Não tínhamos grandes expectativas quanto ao número de adesões, tendo em vista a situação econômica do país neste momento. Com altas taxas de desemprego, o serviço público ainda é bastante atrativo”, frisa.

Com o fim do prazo dos pedidos de adesão, a SAD tem 45 dias úteis para análise, decisão e publicação dos atos de deferimento e indeferimento. Em relação aos atos de exoneração, serão publicados em até 30 dias úteis após o deferimento do pedido.

Quanto ao pagamento da primeira parcela do incentivo, estará disponível no mês subsequente ao ato de exoneração, na data de pagamento dos servidores públicos do Estado.

