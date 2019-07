Balcão do Cidadão diminui custos, diz Hashioka

O secretário de Estado de Administração e Desburocratização Roberto Hashioka elogiou a iniciativa “Balcão Cidadão” lançado pelos Correios em Mato Grosso do sul nesta quinta-feira (11).

Segundo o secretário o novo serviço irá diminuir custos para o estado. "É um canal fácil de acesso ao cidadão e isso ajuda muito os governos", comentou durante a solenidade de lançamento do novo serviço.

O balcão do cidadão tem como objetivo ampliar os pontos de acessos a serviços públicos à população com mais qualidade e comodidade. Aumentando o leque de serviços e facilitando para o cidadão a resolução de questões necessárias ao seu dia a dia. O superintendente dos Correios no estado, Genivaldo de Oliveira Lacerda, destaca que empresa presente em todos os municípios do Brasil. "Os Correios fazem um verdadeiro trabalho de integração nacional, essa presença física faz a diferença dessa empresa, no estado não é diferente, com108 agências, o objetivo é ser um braço mais forte ainda do governo", disse.

O chefe de departamento de soluções ao cidadão do Correios, Washington Alves, exemplificou como funciona o projeto. "Uma concessionária de energia elétrica que, por determinação da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), tem que contar com uma estrutura física de atendimento, poderá utilizar a rede de agência dos Correios para ofertar, no Balcão do Cidadão, o serviço de troca de titularidade da conta de luz".

O Correios já assinou protocolo de intenção com sete estados e sete instituições.

