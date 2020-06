“Pegue a sua”: Varal solidário ajuda quem não pode comprar máscaras no Los Angeles

A técnica de enfermagem que atualmente trabalha em uma clínica de estética, Marisa Fernandes Rodrigues, 51 anos, iniciou em seu bairro, no Los Angeles, uma ação de solidariedade produzindo máscaras para quem precisa sem cobrar nada.

Ao JD1 Notícias, Marisa comentou que iniciou a fabricação das máscaras na última sexta-feira (19) , após perceber a necessidade no bairro. “A minha casa é vizinha do Residencial Samambaia onde era um terreno que foi invadido. Então eu vejo muita necessidade de fazer esse trabalho social aqui. Agora que é obrigatório o uso de máscara, eu vejo muita gente não usando, não sei se é porque não tem ou porque é descuido mesmo, ai resolvi fazer as máscaras solidárias”, disse.

Marisa produz as máscaras de TNT, pois como ela explicou os tecidos estão muito caros e ela não tem condição de usar o material. As máscaras são laváveis, porém só não podem ser passadas a ferro.

A técnica de enfermagem aproveita as horas vagas, que não está na clínica, para produzir o equipamento de proteção. “Quando tenho um horário vago faço as máscaras, essa noite eu cheguei tarde e fiz máscara ate as 2h da manhã porque eu as coloco no varal todo dia logo cedo”, afirma.

Marisa explica também que as máscaras são penduradas no varal com embalagens que as protege da poeira assim a pessoa pode usar logo que pegar. “Para fabricar eu esterilizo as máquinas e passo álcool em gel nas mãos, para as pessoas já poderem usar quando pegar”, alega a técnica de enfermagem.

São fabricadas por Marisa, cerca de 20 a 30 máscaras todos os dias, que são retiradas de seu varal solidário por vizinhos que precisam. “Hoje coloquei 25 máscaras e sai para comprar TNT e quando voltei já não tinha mais nenhuma”, contou satisfeita.

Marisa finaliza dizendo que não se importa se outras pessoas que talvez não sejam tão necessitadas também peguem máscaras em seu varal. “Às vezes vem gente com carro e moto pegar. Pra mim não importa, o importante é usar, porque não adianta uns usarem e outros não”, finaliza.

O varal de Marisa Fernandes fica na rua Rua Izolino Alves Pereira, próxima ao antigo clube Samambaia, no bairro Los Angeles.

