Pesque-solte finaliza temporada de pesca no MS

O período de defeso de pesca inicia-se na próxima terça-feira, dia 5 de novembro, estendendo-se até 28 de fevereiro de 2020, e para marcar o fim da semana de pesca na temporada de 2019 em Mato Grosso do Sul, o campeonato de pesque-solte no Rio Paraguai, em Porto Murtinho, neste domingo (3), foi destaque para uma reflexão sobre os novos rumos da pesca esportiva no Estado, que adota, a partir de janeiro do próximo ano, a cota zero para as principais espécies.

Com a pesca liberada por mais cinco dias, barcos-hotéis, pesqueiros e pousadas estão com lotação máxima nos principais destinos – Corumbá, Miranda, Porto Murtinho e Aquidauana. “Vamos fechar a temporada mantendo o fluxo de clientes, com expectativa de um aumento expressivo em 2020 com a cota zero”, afirma a empresária Joice Santana, que tem uma das maiores estruturas de barcos do Estado para pesca esportiva.

O 9º Campeonato de Pesca Esportiva de Porto Murtinho reuni mais de 100 equipes, segundo os organizadores. A competição tem o apoio do Governo do Estado e da prefeitura do município e será realizado no sábado (2) e domingo no Rio Paraguai.

Porto Murtinho é um dos principais destinos de pesca esportiva do Estado, com atrativos naturais e históricos, como o Morro Pão de Açúcar, Fecho dos Morros, Parque Municipal Cachoeira do Apa, Morro Celina, Cachoeira do Rio Aquidaban e Fazenda Barranco Branco.

A competição de pesca embarcada foi realizada numa extensão de 1,2 km do Rio Paraguai, correspondendo a orla portuária da cidade.

Deixe seu Comentário

Leia Também