Piloto de barco e pescadores desaparecem no Pantanal

Dois pescadores e um piloto de barco estão desaparecidos no rio Miranda, em Corumbá, a quilômetros de Campo Grande, no Pantanal de Mato Grosso do Sul, desde a tarde de sexta-feira (24).

Segundo o Corpo de Bombeiros, eles estavam em um barco que foi encontrado às margens do rio, na vegetação, a 64 quilômetros do distrito de Albuquerque, onde fica a pousada onde os turistas estavam hospedados.

A chave de segurança estava engatada no barco. Todos os coletes estavam na embarcação. O Corpo de Bombeiros segue em busca pelas três pessoas.

