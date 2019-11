PM divulga balanço

A Polícia Militar do Mato Grosso do Sul (PMMS) divulgou o último balanço feito pela instituição, que mostra os dados estatísticos de fiscalização, apreensões, ações preventivas e prisões no acumulado do início deste ano até o dia 10 de novembro.

De acordo com o balanço, a Polícia Militar executou em 2019, um total de 8.693.809 milhões de apreensões, sendo 816 de armas ilegais; Veículos recuperados 2.135 mil; Quilos de drogas apreendidos 170.668 mil e liderando o ranking 8.520.190 milhões de maços de cigarro.

De acordo com o Instituto Nacional de Câncer (Inca), Mato Grosso do Sul (MS), está entre os Estados que mais contrabandeiam cigarros com o número de 92 milhões de produtos ilícitos apreendidos nos últimos cinco anos.

As notificações de trânsito chegam a 70.630, já as remoções ao Detran calculam 7.906 mil.

As prisões feitas pela polícia somam 26.043 de infratores conduzidos até a delegacia, enquanto 4.489 mil mandados de prisão são cumpridos no Estado. Já as ações preventivas realizadas somam 1.436.837 milhões em todo o Mato Grosso do Sul, sendo a maior parte delas a abordagem pessoal que contabiliza 896.343 mil ações, seguida por 515.170 mil veículos abordados, e em última ficam as operações policias-militares com 25.324 mil atuações.

Ainda segundo o balanço divulgado pela PMMS, durante o ano foram 563 notificações contra crimes ambientais.

Deixe seu Comentário

Leia Também