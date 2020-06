"Pokémon" é encontrado morto; suspeita é de suicídio

Aílton Dione Benitez Fioravante, 38 anos, foi encontrado morto na noite deste domingo (28) em uma residência no município de Sidrolândia.

De acordo com informações da mídia local, ele foi encontrado pendurado por uma corda, já sem vida. Uma equipe do Corpo de Bombeiros e Polícia Civil estiveram no local.

Ainda de acordo com a mídia local, Ailton era conhecido popularmente como Pokémon e não há informações o que teria motivado o suicídio.

