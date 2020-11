Prefeito eleito de Costa Rica pretende implantar Delegacia da Mulher e IML na cidade

Gabrielly Gonzalez, com informações da Sejusp

O secretário de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul, Antonio Carlos Videira, na tarde de quinta-feira (19), recebeu no gabinete da Sejusp, em Campo Grande, o delegado Cleverson Alves dos Santos, prefeito eleito de Costa Rica, para discutir melhorias para a segurança pública no município.

De acordo com Videira, a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) está com planejamento de implantação do Instituto de Medicina Legal (IML) e Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) na cidade de Costa Rica, onde visa um melhor atendimento à população.

“Como prefeito eleito, o Cleverson nos procurou para solicitar a implantação do IML e da Delegacia de Atendimento à Mulher em Costa Rica e nós estamos iniciando estudos para viabilizar esses dois projetos para o município”, explica o secretário de Segurança.

Durante a reunião, o delegado e atual prefeito explicou que a falta de um IML e da DAM na cidade acaba sobrecarregando o Estado e dificultando o acesso da população à serviços especializados.

“A mulher vítima de violência está em situação de fragilidade e vulnerabilidade e com uma unidade especializada é possível oferecer um atendimento melhor e mais humanizado”, expõe Cleverson.

Atualmente exames como necropsia e conjunção carnal em vítimas de violência sexual são realizados nos municípios próximos de Costa Rica que possuem IML, como Cassilândia, Paranaíba e Coxim, por exemplo. “Nós temos interesse em levar esses serviços para Costa Rica, não apenas para reduzir custos para o Estado, mas também para acelerar a conclusão dos procedimentos policiais e levar comodidade para os moradores da cidade”, garante Carlos Videira.

O diretor do Departamento de Polícia do Interior (DPI) da Polícia Civil, delegado Ivan Barreira, também esteve presente na reunião para discutir novos projetos para a instituição em Costa Rica.

