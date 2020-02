Prefeitura convoca aprovados para agente de patrimônio

Marya Eduarda Lobo, com informações da assessoria

A Prefeitura de Campo Grande publicou na edição do Diário Oficial do Município desta sexta-feira (7), a convocação de 61 candidatos aprovados no processo seletivo simplificado para Agente de Patrimônio atuarem nas unidades da Rede Municipal de Ensino (Reme). Também foram convocados os aprovados na condição de cotistas. A publicação pode ser conferida na página 3.

Os candidatos devem comparecer no Espaço de Formação Lúdio Martins Coelho (SEMED), localizado na rua Onicieto Severo Monteiro, 460, Vila Margarida, na próxima terça-feira (11), às 8h, para orientação acerca da documentação a ser entregue para o preenchimento da vaga e efetivação do procedimento de contratação.

A documentação solicitada está disponível no edital. Entre os documentos estão declaração de não acúmulo de cargo público ou de acumulação lícita, declaração de Ficha Limpa devidamente preenchida, datada e assinada, ficha de dados pessoais devidamente preenchida, datada e assinada, autodeclaração de cor preenchida manualmente com caneta azul e comprovante ou declaração de tipagem sanguínea.

O ato de contratação será efetivado somente com a comprovação de todos os requisitos e condições legais exigidos no edital de abertura do processo seletivo, inclusive atestado de aptidão física e mental, declaração de ficha limpa e declaração de que não incorre em acumulação ilícita de cargo público, conforme disposição constitucional.

Será considerado desistente, o candidato que não se apresentar no prazo estabelecido, não comprovar os requisitos exigidos para assumir a função e não apresentar a documentação comprobatória necessária para efetivação do processo de contratação.

